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الترجي الرياضي : اضافة مزيان وبن حمودة الى القائمة الافريقية

2020/01/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

اعلن الترجي الرياضي التونسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم الخميس عن تعزيز قائمة لاعبيه الافريقية بالمنتدبين الجديدين الجزائري عبد الرحمان مزيان ومحمد على بن حمودة.

واشار فريق الاحمر والاصفر، حامل لقب النسختين الاخيرتين لكاس رابطة الابطال الافريقية، الى ان مزيان سيحمل القميص رقم 4 وبن حمودة القميص رقم 2.

ويذكر ان الترجي الرياضي يواجه هذا السبت الرجاء البيضاوي المغربي بملعب رادس بداية من الساعة الثامنة مساء لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.

ويتصدر ابناء المدرب معين الشعباني مجموعتهم برصيد 10 نقاط متقدمين بثلاث نقاط عن الرجاء البيضاوي.

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