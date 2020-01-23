جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 23 جانفي 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الالكترونية ، اليوم الخميس ، عددا من الاخبار والمتفرقات من ابرزها اليوم …انطلاق المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة ووفاة مهاجرين تونسيين في إيطاليا خلال 10 أيام ووفد تونسي في مصراتة لاسترجاع أطفال من أبناء الدواعش اضافة الى ” دار تونس 2 ” …تحفة معمارية تضيء قلب باريس .

وقد افاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” ان ??? تونس تراجعت في التصنيف العالمي لمكافحة الفساد بمرتبة واحدة مقارنة بالسنة الفارطة لتحتل المرتبة 74 من مجموع 180 دولة شملتها دراسة مدركات الفساد وذلك حسب ما ورد في تقرير منظمة ” أنا يقظ ” عن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية .

واضاف ان الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الاولى عربيا في البلدان الأقل فسادا من بين 21 بلدا ، تليها قطر ثم السعودية فسلطنة عمان والأردن ثم تونس لتكون سوريا والصومال في ذيل الترتيب.

واشار الموقع ، الى ان تأخر ترتيب تونس في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019 يعود حسب ” انا يقظ ” أساسا إلى غياب الإرادة السياسية من خلال تواصل ظاهرة الافلات من العقاب وتواصل السياسة الانتقائية في تحريك ملفات الفساد بالاضافة الى غياب تطبيق قانون حماية المبلغين.

واورد نفس الموقع ، تصريحا لخليل الزاوية رئيس حزب التكتل اعتبر فيه ، أن بيان استقالة رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ من التكتل ”واضح وكان بالتشاور مع مناضلي الحزب ”.

وتابع الزاوية في برنامج “احلى صباح” قائلا ”المهم أن رئيس الحكومة يجب أن يتجاوز كل التقسيمات الحزبية، وهو قرار صائب وفي محله” ، متابعا ” البلاد في أزمة وتحتاج حكومة تعطي انطباعا على الاستقرار”.

وتطرق موقع اذاعة “شمس اف ام” الى مداخلة المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية علاء الطالبي، الذي كشف أنه وفي ظرف 10 أيام توفي مهاجرين تونسيين في إيطاليا .

وأوضح علاء الطالبي خلال حضوره في برنامج “الماتينال” ، أن المهاجر الأول توفي يوم 13 جانفي الجاري بمركز احتجاز أمّا المهاجر الثاني فقد فارق الحياة يوم 18 من نفس الشهر بعد الاعتداء عليه وتعنيفه من طرف الأمن الإيطالي” ، مستنكرا بشدة ما وصفه بالحركة الإستعراضية التي قام بها وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ورئيس حزب الرابطة ماتيو سالفيني في حق مهاجر تونس في بولونيا ” .

وتابع المتحدث ، ” أنه وفي فترة تولي سالفيني وزارة الداخلية، ارتفعت وتيرة الوفايات في صفوف المهاجرين وذلك بمعدل وفاة مهاجر على كل 17 مهاجرا بعد أن كان العدد بمعدل وفاة واحدة على 42 مهاجرا ، مطالبا السلطات التونسية بإصدار موقف واضح ودعا لجنة المهاجرين في البرلمان للتحرك .

ونشر موقع ” راديو ماد ” ، ان “دار تونس” تعتبر تحفة معمارية فريدة تزدان بخطوط عربية متنوعة ، خطها الفنان حسني الهرتلي والمصمم وسام السوسي واعتمدت هذه الدارفي تشكيلها على لوحات متداخلة نسجت بحروف بارزة تظهر رونق الخط العربي وجمالياته كما صرح به مهدي بن الشيخ .

واشار بن الشيخ ، الى ان ” دار تونس 2 ” تكون من أبرز التحف المعمارية ذات الطابع التونسي المميز في العاصمة الفرنسية ، من روح العمارة التونسية وتراثها الفني الفريد ، مضيفا ان كل من زارهذه الدار يبهر بروعتها وسحرها وجمالها وفخامتها . واضاف ان قرابة مليون و 200 شخص يمرون يوميا امام هذه التحفة التي تضيء ليلا كامل الحي 14 بباريس .

وذكر موقع ” الشارع المغاربي ” ان فرع مدينة مصراتة للهلال الاحمر الليبي كشف عن وصول وفد رسمي تونسي الى المدينة لاستلام الاطفال التونسيين الموجودين في مركز ايواء تابع للمركز. واشار الموقع ، الى ان مركز الإيواء تولى حضانة هؤلاء الاطفال ورعايتهم لمدة تجاوزت الثلاث سنوات دون ان يذكر عددهم .