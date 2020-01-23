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فيديو/هذه توقعات الفلكي محسن العيفة لحكومة الياس الفخفاخ وتونس في الفترة القادمة..

2020/01/23 أهم الأخبار, الفيديو, المصدر, متفرقات

كشف الفلكي التونسي محسن العيفة، أمس الاربعاء 22 جانفي 2020، عن توقّعاته لتونس خلال الأيام القليلة القادمة وتوقعاته للحكومة القادمة.

وقال خلال استضافته على راديو واب “مارينا اف ام” انه من المنتظر ان يتمّ التصويت على الحكومة القادمة سواء كانت جيدة او سيئة،وذلك خوفا من النواب على مقاعدهم مؤكّدا ان القادم سيكون أفضل .

وقال ان “البلورة” تُطالب رئيس الحكومة القادمة بترضية جميع الاحزاب السياسية، مشيرا الى ان  البرلمان سيمرّ بعدّة مشاكل خلال 2020 و2021.

توقع العيفة ان ينجح الياس الفخفاخ في انقاذ تونس.

رابط الفيديو…

https://www.facebook.com/watchparty/488719618707431/?entry_source=USER_TIMELINE

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