عاجل/ اصدار حكم بالسجن في حق مغنّي الراب الذي حاول الاعتداء على عون أمن بسوسة

أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 محمد حلمي الميساوي لموزاييك بأن محكمة الناحية بسوسة قضت بسجن مغني الراب التونسي المعروف بإسم RedStar Radi و صديقه 5 أشهر مع إسعافهما بتأجيل التنفيذ، وذلك من أجل السكر الواضح وإحداث هرج وتشويش والإستعصاء وهضم جانب موظف عمومي بالقول.

ويجدر التذكير بأن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة سوسة المدينة تمكنت أمس، من إلقاء القبض على مغني الراب التونسي المعروف باسم RedStar Radi وشخص مرافق له أمام أحد الملاهي الليلية بالطريق السياحية، اثر تهجّمه على عدد من الأمنيين التابعين لفرقة أمن الملاهي ومحاولة الاعتداء على أحد الاعوان بواسطة قطعة زجاج.