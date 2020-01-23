منوبة: تمتيع تلاميذ ٍالمدارس الابتدائية بمعتمدتي البطان والدندان بيوم عطلة استعدادا للاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية

يتمتع تلاميذ مختلف المدارس الابتدائية بمعتمدتي البطان والدندان من ولاية منوبة يوم السبت 25 جانفي الجاري بيوم عطلة، استعداد للاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية ببلدتي المكان، يومي السبت المخصص (للامنيين والعسكريّين)، والأحد (لبقية المقترعين)، حسب تصريح المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات حسني السحباني ل(وات).

وخصصت الهيئة الفرعية، 58 مكتب اقتراع بالمدارس الابتدائية بالبلديتين منها 34 مكتبا ببلدية الدندان موزعين على 08 مراكز اقتراع و24 مكتبا ببلدية الدندان موزعين على 06 مراكز اقتراع .

وسيشرف على عملية الاقتراع بالبلدتين 240 رئيس مكتب ومركز وعون مراقبة انهت الهيئة الفرعية

المستقلة للانتخابات عملية تكوينهم لمدة ثلاثة ايام (السبت والأحد والاثنين المنقضيين) بالمركز الجهوي لتكوين وتطوير الكفاءات بمنوبة.

وتعلق التكوين، حسب نفس المصدر، بالاقتراع والفرز والإطار القانوني والإجراءات والوثائق المطلوبة يوم الاقتراع، وذلك بمحاكاة لعملية الاقتراع وكيفية التعامل مع المواد الانتخابية الحساسة، على غرار الكيس الآمن والحبر الانتخابي علاوة على التدرب على كيفية تعمير محاضر الفرز والاقتراع والإطلاع على الأخطاء الشائعة.

وبلغ عدد المسجلين في القائمات الانتخابية بالدندان 18649 مسجلا ، مقابل 11803 مسجلين بالبطان، منهم اكثر من 400 امني وعسكري مسجلين بعد تحيين التسجيل، خصصت لهم 10 مراكز اقتراع خاصة بالبلديتين .

يذكر ان جلسة انتظمت بداية الاسبوع بولاية منوبة بإشراف المعتمد الاول جمال الجويني ورئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات ريم السليتي وكافة الهياكل ذات العلاقة من ادارات جهوية واطراف امنية وعسكرية لتنسيق الجهود لاستعداد لتنظيم الانتخابات البلدية الجزئية وللإعداد اللوجيستي والمادي لإنجاح هذه الانتخابات.