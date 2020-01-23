سليانة: فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 37 مخالفة خلال 1095 زيارة في الفترة الممتدة من 6 إلى 21 جانفي الجاري

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بسليانة في الفترة الممتدة منذ 6 جانفي الجاري، من رفع 37 مخالفة اقتصادية تتعلق بمواد غذائية واستهلاكية مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل، وذلك وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، رضا البوراوي.

وأوضح ذات المصدر، اليوم الخميس، في تصريح لـ(وات)، أنه تم حجز 400 لتر من مادة الجافال غير المطابقة للمواصفات خلال 1095 زيارة تفقد بكامل الجهة، مشيرا الى أن مصالح الصحة صلب اللجنة الفرعية لمراقبة السلامة الصحية للاغذية، حجزت خلال نفس الفترة 160 كغ من اللحوم الحمراء و45 كغ من لحوم الدواجن غير صالحة للاستهلاك و12 كغ زبدة و4 كغ من الحلوى و1 كغ من مادة الشكلاطة المرحية و13 لتر ياغورت و3 كغ جبن مجهولة المصدر، فضلا عن تحرير 9 انذارات كتابية وذلك خلال 169 زيارة.

وبيّن البوراوي في ذات السياق، أنّ فرق الحرس الديواني صلب اللجنة الفرعية للتصدي للتهريب والتجارة الموازية، تمكنت من حجز بضاعة بقيمة جملية تقدر بحوالي 140740.79 دينار تتكون من ملابس جاهزة وبضائع مختلفة.

من جانبها، تمكنت فرقة الشرطة البلدية صلب اللجنة الفرعية لمقاومة الانتصاب الفوضوي، من حجز 8 كغ لحم ضأن و59 كغ غلال و12 كغ خضر غير صالحة للاستهلاك، لدى تنفيذها لـ237 زيارة، علاوة على قيام فرق الحرس البلدي من رفع 26 مخالفة اقتصادية و4 مخالفات صحية خلال 171 عملية مراقبة.

و بخصوص التزويد، أوضح المسؤول أنه لم يتم تسجيل أي نقص على مستوى التزود بالمواد الفلاحية الطازجة والمواد الاخرى في الفترة الاخيرة، فيما تم التدخل لدى المصالح المركزية لوزارة التجارة لاسناد الحصة المخصصة للصفقات العمومية من الفارينة المدعمة للمخابز المنتصبة بالجهة.