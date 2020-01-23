الكاف: مراجعة قائمة المنتفعين بالمساكن الاجتماعية بالكاف وتاجروين

بعد صدور جملة من الاعتراضات ضد المقترحين للحصول على مساكن اجتماعية بكل من مدينتي الكاف وتاجروين، قررت السلطات الجهوية بالكاف، اعادة النظر في هذه القائمات ومراجعتها من طرف اللجنة الفنية المكلفة بالملف، وفق ما صرح به المعتمد الأول أيمن بوهلال ل(وات).

وبين بوهلال انه، تم تكليف اللجنة باعادة النظر في القائمات والتثبت من كل الحالات وفي طبيعة الاعتراضات، ومراسلة الادارات المعنية عند الاقتضاء، وذلك قبل البت في القائمات النهائية، والتي تتضمن توزيع 78 مسكنا اجتماعيا بمدينة الكاف و27 مسكنا بتاجروين.

واوضح انه وقع التداول بشان 800 ملف تقدم بها اصحابها للحصول على مسكن اجتماعي، وفق المقاييس المعتمدة وحسب الاولوية، اعتمادا على النظام الذي تم اعتماده في الغرض.

واشار الى ان الاطراف التى عملت في هذا الملف من تجهيز وشؤون اجتماعية واملاك دولة، وسلطات اشراف، قامت بعملها بكل حياد وفي اطار الشفافية التامة، واضاف انه سيتم توزيع المساكن على اصحابها، اثر نشر القائمات النهائية بعد التثبت في ملفات كل المنتفعين بدقة.