سوسة : مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ترفع 230 مخالفة اقتصادية خلال شهر ديسمبر المنقضي

كثّفت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة في سوسة خلال شهر ديسمبر المنقضي من عمليات المراقبة الاقتصادية التي أسفرت عن رفع 230 مخالفة اقتصادية تعلقت بالخصوص بالإخلالات على مستوى الفوترة ومصدر البضاعة والترفيع في الأسعار وعدم إشهارها ومسك وتريج منتوجات غير مطابقة والاخلال بتراتيب الدعم.

وبيّن تقرير للإدارة الجهوية للتجارة في سوسة تم عرضه بمناسبة انعقاد اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية أن مصالح الإدارة الجهوية رفعت هذه المخالفات بعد ان قامت بـ 1420 زيارة شملت محلات صنع وبيع المرطّبات و محلات بيع الدواجن ومحلات بيع اللحوم الحمراء والاسماك والمخابز المصنّفة والمواد المدعّمة وخاصة الزيت النباتي والمقاهي والمطاعم السياحية.

وقامت أيضا فرق المراقبة خلال نفس الشهر وفق نفس التقرير بحجز 53 طنّا من الفرينة المدعّمة و100 كغ سكر مدعم و6312 علبة سجائر و1200 كغ من لحم الدجاج و18 كغ من الحلوى و24 كلغ مرطّبات واستصدرت الإدارة الجهوية للتجارة في سوسة قرارين في منع مخبزتين من التزوّد بالفرينة المدعّمة.

وتولّت مصالح الادارة الجهوية للديوانة والفرقة الجهوية للشرطة البلدية واللجنة الفرعية للصحة البيئية خلال الجلسة استعراض جملة الزيارات والمخالفات والحجوزات والمحاضر كل حسب مجال اختصاصه.