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بن عروس: حملة اقتصادية تسفر عن تحرير 61 مخالفة

2020/01/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببن عروس، خلال حملة للمراقبة الاقتصادية نفذوها اليوم الخميس، وشملت كلا من سوق الجملة ببئر القصعة والسوق الأسبوعية بالزهراء، من رصد 61 مخالفة تم تحرير محاضر في شأنها.

وبحسب ما ذكرته لـ(وات)، كاهية مدير بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس، ماهر الزواري، فقد أسفرت هذه الحملة، التي نفذها أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بالتعاون مع مصالح الشرطة البلدية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم والتي استمرت إلى حدود الساعة الواحدة ظهرا بسوق الجملة، من تحرير 46 مخالفة اقتصادية، تعلقت 29 منها بمسك واستعمال أدوات وزن غير قانونية و10 مخالفات لعدم مسك فواتير شملت بالخصصوص قطاع الأسماك، كما تم تحرير 7 مخالفات تتعلق بوضع منتوجات في وسائل نقل غير ملائمة.

وأسفرت حملة موازية، نفذها فريق من المراقبة الاقتصادية بالسوق الأسبوعية بالزهراء، عن تحرير 15 مخالفة اقتصادية تتعلق بعدم الاستظهار بفواتير شراء.

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