بالأسماء/في أول يوم للمشاورات: إلياس الفخفاخ يلتقي هذه الشخصيات..

انطلق رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ اليوم الخميس 23 جانفي 2020 بدار الضيافة في أول جولة لمشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب والمنظمات الوطنية.

وستشمل المشاورات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وعدداً من المنظمات الوطنية على رأسها الاتحاد التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.

ويتضمن برنامج اليوم الأول للمشاورات لقاءات لرئيس الحكومة المكلف بدار الضيافة مع كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومحمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي وسيف الدين مخلوف عن حزب اتئتلاف الكرامة بالاضافة الى كل من امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وسليم العزابي عن تحيا تونس ولطفي المرايحي عن الاتحاد الجمهوري.

ويختم الفخفاخ مشاورات اليوم الاول بلقاء كل من محمد علي المنقعي عن افاق تونس ومهدي جمعة عن حزوب البديل التونسي.

وتجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ سيعقد يوم غد الجمعة بقصر الضيافة بقرطاج ندوة صحفية لعرض تصوره العام للمشاورات و منهجيتها و مراحل تشكيل حكومته.