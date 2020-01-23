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الغاء رحلة سفينة “دانيال- كازانوفا” بين تونس ومرسيليا ليوم 26 جانفي 2020

2020/01/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

افادت الشركة التونسية للملاحة، الخميس، انه تم إلغاء الرحلة البحرية تونس – مرسيليا للسفينة الفرنسية “دانيال كازانوفا” المبرمجة، يوم الأحد 26 جانفي 2020، وذلك نتيجة الإضرابات في فرنسا واضطراب الحركة البحرية بميناء مرسيليا.

ودعت الشركة التونسية للملاحة، المسافرين الحاجزين على هذه الرحلة، الى الاتصال بوكالات الشركة أو الوكالات الخاصة لتغيير موعد سفرهم على إحدى الرحلتين الآتيتين:

– من تونس إلى جنوة: يوم 24 جانفي 2020 على الساعة 11 على متن السفينة “قرطاج”

– أو من تونس إلى مرسيليا: يوم 28 جانفي 2020 على الساعة 11 على متن السفينة “قرطاج”

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