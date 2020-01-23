تفاصيل حجز 5160قرصا مخدّرا بمنزل امرأة بالكاف

داهمت وحدات الحرس الوطني بالكاف الغربية، بعد استشارة النيابة العمومية منزل امرأة تبلغ من العمر 25 سنة وحجزت داخله 5160 قرص مخدر نوع “هوليدول” المعروفة بحبوب الهلوسة و30 قرص مخدر نوع “هيتسام” و08 نسخ مختلفة لبطاقات تعريف ووصفات طبية لأدوية مخدرة وبطاقات زيارة لدكتور مختص في طب الأعصاب.

وقدّم الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، تفاصيل العملية والتي تفيد بمباشرة قضية عدلية موضوعها التحيل تضرر فيها شخص عمره 83 سنة قاطن بالكاف.

وأوضح نفس المصدر أن المرأة تقطن في الكاف وتعمدت إستغلال بطاقة التعريف الوطنية للشيخ بنية شراء أدوية مخدرة من صيدلية كائنة بمدينة سيدي يوسف.