طارق الشريف: الياس الفخفاخ لديه الإرادة لضمان تحول البلاد

استحسن رئيس كنفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة “كوناكت”، طارق الشريف، اختيار إلياس الفخفاخ، لتشكيل الحكومة الجديدة معتبرا “أنّ لديه الإرادة لضمان تحول البلاد” معربا في ذات الوقت عن أمله في “ألاّ تقع عرقلته من قبل المعارضة”.

وشدّد الشريف خلال ندوة صحفية انعقدت، الخميس بتونس، على أنّ “تونس تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة تتطلب الاستعجال في إطلاق الإصلاحات الهيكلية، وإلا فإننا نتوجه نحو الكارثة “.

وأضاف بالقول، “اليوم، نحن في مفترق طرقات، إمّا أن نطلق الإصلاحات الضرورية والموجعة أو أنّ الوضع سوف يزداد سوءا. يجب أن تكون الحكومة الجديدة جريئة في هذه المسألة الحساسة”. واعتبر أنّ انجاح هذه الإصلاحات، يستوجب إرساء توافق مع الاطراف الاجتماعية والتأكد من انخراط الشعب من خلال تحسيس المواطنين بضرورة واهمية هذه الاصلاحات.

وجدّد التاكيد على انّ من بين الإصلاحات العاجلة التي يتوجب اقرارها، ضرورة إقامة شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يمكن من تخفيف العبء عن المؤسسات العمومية “الذي يتجاوز مليار دينار من ميزانية الدولة” مشددا على ان الامر لا يتعلق بالخوصصة بل ضمان شراكة مع القطاع الخاص قصد تحسين الحوكمة والتصرف في هذه الشركات.