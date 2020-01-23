المهدية: القبض على أفراد شبكة تنشط في ميدان تهريب السيارات من بلد مجاور

نجحت الواحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن بالمهدية، الخميس، في تفكيك شبكة تنشط في ميدان تهريب السيارات من بلد مجاور إلى التراب التونسي، وفق ما أكده مصدر أمني في تصريح إعلامي.

وأوضح المتحدث أن الشبكة، التي تعمل بين مدينتي المهدية والسواسي من ولاية المهدية وجمال من ولاية المنستير، تقوم بتفكيك السيارات المهربة وتزودها ببيانات مزورة.

وحجزت الوحدات الأمنية، خلال هذه العملية، سبع سيارات خفيفة وعشر شاحنات ثقيلة، مع القبض على مجموعة من الأنفار، فيما لاذ العنصر الرئيسي بالفرار ليتم إدراجه في التفتيش العدلي بعد استشارة النيابة العمومية في الغرض.

وبين نفس المصدر أن معلومات مؤكدة توفرت للوحدات الأمنية بالمهدية مفادها نشاط مجموعة من الأشخاص في جلب سيارات بمختلف الأحجام من قطر مجاور، والقيام بإدخال تعديلات عليها.

ويجري التحقيق مع الأشخاص الموقوفين (لم يتم التصريح بعددهم) للكشف عن متعاونين أو شبكات مشغلة لمثل هذه العصابات ومعرفة طرق التفريط في هذه السيارات والشاحنات.