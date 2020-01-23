توننداكس يغلق الخميس مرتفعا بنسبة 0،11 بالمائة

أنهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، حصة الخميس، على ارتفاع بنسبة 0،11 بالمائة الى 6985 نقطة وسط تداولات في حدود 2،8 مليون دينار وفق بيانات بورصة تونس.

وأغلقت السوق، على 29 ارتفاعا و 25 انخفاضا واستقرارا في اسهم 11 شركة مدرجة علما وان البنك العربي لتونس استحوذ على 0،465 مليون دينار من اجمالي التداولات.

وتصدر سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة، قائمة الارتفاعات، بنسبة 5،44 بالمائة ( 1،550د) متبوعا بسهمي سرفيكوم بنسبة 4،83 بالمائة ( 0،650 د) ومجمع تواصل القابضة بنسبة 4،34 بالمائة ( 0،240 د).

وتراجع سهم تونانفست بنسبة 2،98 بالمائة ( 4،230 د) متبوعا بسهمي البنك العربي لتونسي بنسبة 2،46 بالمائة (3،960 د) والشركة التونسية لأسواق الجملة بنسبة 2،40 بالمائة (2،440 د) .