مشاورات تشكيل الحكومة : سليم العزابي يدعو إلى تكوين حكومة وحدة وطنية بأكبر حزام سياسي ممكن

دعا أمين عام حركة “تحيا تونس”، سليم العزابي، مساء اليوم الخميس، إلى ضرورة الإسراع في تكوين حكومة وحدة وطنية بأكبر حزام سياسي ممكن.

وأضاف العزابي، في تصريح عقب لقائه المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ اليوم الخميس بقصر دار الضيافة، أن اللقاء مثل فرصة لتبادل الرؤى حول المنهجية التي سيتوخاها في المرحلة المقبلة ونواياه في هيكلة الحكومة دون الخوض في مكونات الحزام السياسي للحكومة.

وأكد ضرورة عدم الإطالة في أمد المشاورات، وذلك دون الوقوع في التسرع، وتكوين حكومة وحدة وطنية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى ضرورة التفاف الجميع حول الحكومة وحول انتظارات التونسيين.

واعتبر أنه لا يجب إقصاء أي طرف سياسي من المشاركة في الحكومة، بل يجب الانفتاح على كافة الأطراف التي عبرت عن إرادتها في المشاركة في المشاورات، وفق تعبيره.