سيف الدين مخلوف : سنساند الحكومة المقبلة شرط انخراطها في المسار الثوري

أفاد النائب عن ائتلاف الكرامة سيف مخلوف، اليوم الخميس، أن الائتلاف سيساند الحكومة المقبلة شرط انخراطها في المسار الثوري والقطع مع منظومة 2019/2014.

وأضاف مخلوف، في تصريح عقب لقائه بالمكلف بتشكيل الحكومة، الياس الفخفاخ، اليوم الخميس بقصر دار الضيافة، أنه في صورة عدم توفر هذا الشرط فإن موقع الائتلاف سيكون المعارضة.

وأوضح مخلوف أنه قدم للفخفاخ رؤيته بخصوص الحكومة وبرنامجها وخاصة النقاط التي لا يمكن النقاش دون الاستجابة لها، على غرار المسائل المتعلقة بالسيادة وفصل الأمني عن الاداري وإلغاء الاجراءات الظالمة، بإعادة كرامة التونسيين، وفتح ملف المشاريع الكبرى وتصفية تركة الاستعمار، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الفخفاخ لم يبد معارضة لهذه التصورات.

في ذات السياق أضاف مخلوف أنه عبر للفخفاخ عن تخوفه من أن تكون الحكومة المقبلة امتدادا للحكومة السابقة التي استعملت وسائل الدولة لضرب خصومها ولمساندة حزب ومرشح معينين، معتبرا أن أولوية الائتلاف تتمثل في برنامج الحكومة ورجوع “الطرح الثوري”.