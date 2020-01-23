مشاورات تشكيل الحكومة: مهدي جمعة يدعو إلى فريق حكومي ناجع وتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة

دعا رئيس حزب البديل، مهدي جمعة، مساء اليوم الخميس، إلى “تشكيل فريق حكومي ناجع يتكون من الخبراء من داخل وخارج الأحزاب، وإلى التوسيع الحزام

السياسي الداعم للحكومة”.

كما حث عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، اليوم بقصر دار الضيافة بقرطاج، على التوصل إلى توافق حول التوجهات الكبرى والحلول العاجلة على المدى البعيد مع المنظمات ومع كافة

الأطراف المؤثرة داخل البلاد.

وأكد أن حزبه “سيدعم أي حكومة تمتلك رؤية واضحة، وقادرة على إيجاد حلول للمسائل الحقيقية”.

وأوضح مهدي جمعة أن اللقاء “كان فرصة للاطلاع على الخطوط الكبرىلوتصورات رئيس الحكومة المكلف للمرحلة المقبلة”، مشيرا إلى “وجود توافق تام معه في الرؤى والتوجهات المبنية على الإصلاحات

الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى العناية بالجوانب الاجتماعية”.

واعتبر أن “الوقت ملائم لتضافر الجهود على أرضية برامج وتوجهات وأولويات يقودها فريق حكومي مقتدر، نظرا لصعوبة الوضع داخليا وإقليميا”، معبرا عن أمله في “نجاح الحكومة المرتقبة، وفي أن

تشتغل كافة مؤسسات البلاد في تناغم تام”، وفق عبارته.