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الحالة الصحية للمواطن الذي اصيب في انفجار لغم بالشعانبي حرجة..

2020/01/23 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

استقبل المستشفى الجهوي بالقصرين، مساء اليوم الخميس ، مواطنا أصيب نتيجة انفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة
في جبل الشعباني.
وقد وصف المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني في تصريح لصحفية (وات) بالجهة حالة المصاب بالحرجة وهو يخضع حاليا لعملية جراحية بعد بتر ساقه .
وذكر الشعباني أن المصاب يبلغ من العمر 65 سنة وهو أصيل منطقة “فج بوحسين” الراجعة بالنظر إلى معتمدية القصرين الجنوبية.

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