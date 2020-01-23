مشاورات تشكيل الحكومة: علي الحفصي نداء تونس يدعو إلى الاسراع في تشكيل الحكومة وتشريك جميع العائلات السياسية في بنائها

دعا أمين عام حركة نداء تونس، علي الحفصي، مساء اليوم الخميس، إلى ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة وتشريك جميع العائلات السياسية في عملية بنائها.

وصرح الحفصي،عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، اليوم بقصر دار الضيافة، بأنه طلب من رئيس الحكومة المكلف، “عدم إقصاء أي طرف سياسي”، معبرا عن رغبة حزبه “في تشريك

كافة السياسيين الموجودين تحت قبة البرلمان، من متحزبين ومستقلين، في بناء الحكومة، بهدف الخروج من الوضع المزري الذي تعيشه البلاد والنهوض بها”، بحسب توصيفه.

واعتبر، في سياق متصل، أن “البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار، وهي في حاجة إلى حكومة في أقرب الآجال”.

كما عبر علي الحفصي عن “دعمه اللامشروط لحكومة إلياس الفخفاخ” مبينا أن حزبه ليس لديه “أي تحفظ، لا على شخص رئيس الحكومة المكلف، ولا على برنامجه الذي قدم خطوطه العريضة أثناء اللقاء”،

مؤكدا أن “نداء تونس لا يطالب بأي منصب وزاري في الحكومة المرتقبة”.