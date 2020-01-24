ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ3 من مستوى محوّل تستور إلى محطة إستخلاص بوسالم

تُعلم الإدارة العامة للحرس الوطني عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ3 من الكلم 56 مستوى محوّل تستور إلى غاية الكلم 119 مستوى محطة إستخلاص بوسالم.

ودعت الادارة العامة للحرس الوطني في بلباغ اصدرته ، مُستعملي الطريق الإلتزام بالسّياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السّرعة وترك مسافة الأمان أثناء السّير لردّ الفعل عند الإقتضاء والحرص على تفادي تعطيل الحركة والحدّ من مجال الرّؤية والتقيّد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها.

كما يُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448

ويُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193