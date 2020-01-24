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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2020/01/24 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يتسم طقس، الجمعة، بظهور ضباب محليا كثيف في الصباح وسحب عابرة بأغلب الجهات ثم طقس مغيم جزئيا بالوسط والجنوب. تهب الريح من القطاع الجنوبي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بعد الظهر بالشمال الغربي.

البحر شديد الاضطراب فمتموج بمنطقة سرات وبخليج قابس وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات و تصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

وتشير التوقعات الجوية ليوم غد، السبت، إلى أن الطقس سيكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب أثناء الليل مع نزول بعض الأمطار المتفرقة بالمرتفعات الغربية ومحليا بالجنوب.

تهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.
ويكون البحر متموجا أما درجات الحرارة فتتراوح القصوى عامة بين 17 و 23 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات.

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