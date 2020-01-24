زغوان: وقفة احتجاجية لإطارات وأعوان المستشفى المحلي بالفحص

نفذ إطارات وأعوان المستشفى المحلي بالفحص من ولاية زغوان صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر المستشفى على خلفية الاعتداء اللفظي والمادي الذي تعرض له إطار شبه طبي بقسم الاستعجالي من طرف أحد المواطنين ليلة البارحة تسبب في اضطراب في سير العمل وإصابة الطبيبة المباشرة بحالة إغماء، وفق ما أفاد به الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة نوفل ضو (وات).

واوضح ضو أن عمليات الإعتداء على أعوان الصحة تكررت بصفة ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث تم رصد 5 حالات اعتداء موثقة على إطارات وأعوان المستشفى منذ بداية شهر جانفي الجاري.

وأضاف أنه تقرر بالتنسيق مع كافة النقابات، إحداث مرصد جهوي لتسجيل وتوثيق كافة حالات العنف ضد إطارات وأعوان المؤسسات الصحية بالجهة وتنظيم ندوة جهوية حول هذه الظاهرة وأسبابها وسبل التصدي لها بمشاركة كل الأطراف المعنية.