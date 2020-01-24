انقلترا : ليفربول يكشف عن اصابة السنغالي ساديو ماني

كشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول الانقليزي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها السنغالي ساديو ماني خلال الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 مساء امس الخميس لحساب الجولة 24 من بطولة البريميرليغ .

وسقط “ماني” على أرضية الملعب في الدقيقة 31 من اللقاء واشتكى من إصابة عضلية حيث أشار إلى عدم قدرته على المواصلة ليدفع المدرب الالماني “يورغن كلوب” باللاعب الياباني “تاكومي مينامينو” بدلًا عنه .

ووفقًا لموقع ليفربول فإن ساديو ماني يعاني من إصابة في الركبة لكن لم يتم تحديد خطورتها حتى الآن. يذكر أن “ماني” بات مهددًا بالغياب عن مباراتي ليفربول الأسبوع المقبل أمام شروسبري تاون (الأحد) في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنقليزي وضد وست هام (الأربعاء) في لقاء مؤجل للبطولة الانقليزية .

وكان ليفربول قد عزز صدارته للبطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم بفارق 16 نقطة بعد الفوز الصعب 2-1 على مستضيفه ولفرهامبتون مساء امس الخميس بفضل هدفي جوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 67 نقطة ويملك مباراة مؤجلة فيما يأتي “مانشستر سيتي” حامل اللقب في المركز الثاني وله 51 نقطة ويتقدم بثلاث نقاط على “ليستر سيتي” الذي يحتل المركز الثالث.

ويحتل ولفرهامبتون المركز السابع وله 34 نقطة مثل توتنهام ومانشستر يونايتد وهي تتاخر بست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.