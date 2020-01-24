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مدنين: توقف الحركة ببطاحات جربة بسبب كثافة الضباب وقريبا إجراءات جديدة للحماية والسلامة

2020/01/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

صباح اليوم الجمعة، بطاحات جربة عن الحركة بسبب الضباب الكثيف الذي تسبب في انعدام الرؤية، حيث خيّر أعوانها عدم المجازفة من أجل سلامة المسافرين، وذلك وفق ما ذكره لـ(وات) رئيس مصلحة الاستغلال بالبطاحات، بوهلال زروق.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم القيام بسفرة وحيدة من أجيم نحو الجرف باستعمال أفضل البطاحات وذلك في إطار محاولة للعبور، تقرر على إثرها إيقاف الحركة لكثافة الضباب، على أن تسأنف الحركة نسقها الطبيعي بمجرد انقشاعه.

من جانب آخر، أفاد زروق بأن مصلحة البطاحات ستنطلق قريبا في تنفيذ اجراءات وقاية وسلامة جديدة وذلك بعد حادثة انزلاق سيارة من مرفئ البطاحات في البحر ووفاة شقيقين كانا بداخلها، تتمثل بالخصوص في تركيز كاميرا مراقبة قرب السقالة التي تصل المرفأ بالبطاح، الى جانب كاميرات أخرى على متن البطاحات وتعزيز الانارة بأضواء كاشفة بالسقالة وإقامة حاجز أوتوماتيكي وأضواء فسح أو منع العبور.

وتنتظر مصلحة البطاحات، حسب ما بيّنه ذات المتحدث، تمكينها من الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال، بعد قيامها بإحالة ملفّ يتضمن التقديرات المالية التي تتطلبها هذه التجهيزات على وزارة الاشراف، مرجحا عدم استغراقها وقتا طويلا، وفق تقديره.

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