أكد ان حكومته ستكون مصغرة/الياس الفخفاخ يقدم تصوره للحكومة القادمة ويكشف حقيقة اقصاء قلب تونس من المشاوات..

قال رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية انه انطلق في المشاورات مع الأحزاب لبناء حزام السياسي للحكومة وبرنامج عملها مؤكدا انه سيعمل على تشكيل حكومة سياسة مصغرة تضم كفاءلات عالية ومستوعبة لدقة المرحلة.

واشار الفخفاخ انه ستكون هناك تمثيلية محترمة للشباب والمراة في الحكومة القادمة.

وشدد رئيس الياس الحكومة المكلف على انه يستحمل مسؤوليته كاملة امام الشعب داعيا جميع الاطراف السياسية الى تحمل مسؤوليتها والعمل من اجل مصلحة الوطن.

وعاهد الفخفاخ الشعب على حمل هذه الامانة بكل صدق واخلاص وفق تعبيره.

وبخصوص اقصائه حزب حركة قلب تونس من المشاورات نفى الفخفاخ ما يتم ترويجه عن ما يسمى بالاقصاء مشيرا انه من الطبيعي أن لا تجمع الحكومة كل الأحزاب حتى يكون هناك من يعارضها وينتقد عملها.

وتابع في ذات السياق ” لا وجود لاقصاء لاي طرف وانا اخترت من ساتشاور واعمل معه..”

وقال الفخفاخ انه تشاور مع كل الاطراف السياسية ما عدا حزبين وهما قلب تونس والحزب الدستوري الحر لانه لايراهما مناسبين في تشكيلة الحكومة.

وشدد على أن منهجية العمل المعتمدة ستركز على العمل مع الشركاء الذين أفرزهم الإنتخابات ، حول برنامج حكم متكامل للتغيير والإصلاح والتوافق على أدوات إنجازه، والذين التفوا على التصويت للقيم التى جسدها قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ، بناء على أفكار الثورة التي تقدم بها سعيد، حسب تعبيره.

وقال الفخفاخ “لديا تصور يتمثل في تشكيل حكومة مصغرة وساعرض تصوري على الاحزاب خلال المشاوارت وقد تضم الحكومة من هم من الأحزاب ومن هم أيضا من خارج الأحزاب على اساس الكفاءة والنزاهة.