هيئة الانتخابات تعلن عن انطلاق أجل قبول مطالب اعتماد الملاحظين بخصوص الانتخابات البلديّة الجزئيّة لسنة 2020

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم الجمعة عن انطلاق أجل قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيّين والضيوف لملاحظة وتغطية الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّات جبنيانة والفوار وحاسي الفريد لسنة 2020.

وأكّدت الهيئة في بلاغ لها على ضرورة أن تُقدّم المطالب أسبوعا على الأقلّ قبل يوم الاقتراع بالنسبة للملاحظين أي قبل موعد قبل 21 مارس 2020 داعية جميع هياكل المجتمع المدني والدولي والصحفيّين المحليّين والأجانب وممثّلي المؤسسات الإعلامية والضيوف، الراغبين في الحصول على الاعتماد لتقديم مطالبهم، إمّا مباشرة لدى خليّة الاعتماد بالمقرّ المركزي للهيئة وذلك كامل أيّام الأسبوع (ماعدا يومي السبت والأحد) وفقا للتوقيت الإداري، أو عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وأشارت إلى أنّه يتعيّن على المترشّحين للحصول على الاعتماد تعمير الاستمارات الخاصّة باعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف التي يتمّ سحبها من المقرّ المركزي للهيئة أو من مقرّات الإدارات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من صفاقس 1 وقبلي والقصرين موضّحة انّه يمكن أيضا تحميلها مباشرة من موقع الواب الخاصّ بالهيئة مع وجوب إرفاقها بكافّة الوثائق المطلوبة المنصوص عليها بقرارات الهيئة عدد 9 و10 و29 لسنة 2014، مثلما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاّحقة.

كما طالبت الهيئة المترشّحين بالإمضاء على مدوّنة السلوك الخاصّة بكلّ صنف من الأصناف المشار إليها أعلاه مشيرة في الآن نفسه إلى أنّ بطاقات الاعتماد تسلّم إلى الملاحظين والصّحفيين والضيوف في أجل أقصاه 5 أيّام من تاريخ إيداع مطالب الترشّح.