جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الجمعة 24 جانفي 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية ، اليوم الجمعة ، عددا من الاخبار الوطنية والتصريحات من اهمها والد آدم بوليفة يطلب لقاء رئيس الجمهورية وقريبا ترحيل 54 من أبناء الدواعش وزوجاتهم إلى تونس اضافة الى ان وزيرة الصحة بالنيابة تنفي وجود نية لاغلاق مستشفى الرابطة بدعوى انه مهدد بالافلاس .

وقد افاد اذاعة “موزاييك اف ام ” انه سيتم قريبا ترحيل بقية الأطفال التونسيين (حوالي 54 طفل) وأمهاتهم بعد التأكد من وضعياتهم القانونية وفق ما اكده القنصل العام لتونس في مصراطة توفيق القاسم .

واضاف في تصريح اعلامي ، انه سيتم إيفاد فريق فني للتأكد من هويات جثث الأشخاص المشتبه في حملهم للجنسية التونسية، لنقلها إلى تونس .

وذكر الموقع ، ان تونس كانت قد استقبلت أمس 6 أطفال من أبناء التونسيين المنتمين لتنظيم ”داعش” الإرهابي وصلوا إلى مطار تونس قرطاج الدولي على متن طائرة قادمة من مصراتة الليبية .ويأتي ذلك بعد مساعي من المجتمع المدني ووزارة الخارجية التونسية لإيجاد حلول لهذا الإشكال الإنساني في ليبيا لعدد من أبناء المنتمين للتنظيم الإرهابي والذين كانوا عالقين هناك.

واورد موقع اذاعة ” جوهرة اف ام ” تصريحا لوزيرة الصحة بالنيابة سنة بالشيخ نفت فيه وجود نية لاغلاق مستشفى الرابطة بدعوى أنه مهدد بالافلاس نتيجة تراكم الديون .

واضافت بالشيخ خلال مداختلها الهاتفية في برنامج “صباح الورد” ، ان هذا الخبر ادعاء عار من الصحة ولا يمكن لمستشفى احتضن إجراء 7 عمليات زرع قلب في ظرف 4 أشهر أن يتوقف عن النشاط ” مشيرة الى أنّ مختلف أقسام المستشفى العريق تؤمن الخدمات على أحسن وجه حسب الامكانات المتاحة.

واكدت الوزيرة ، أنه ستتم محاسبة المسؤول عن تسريب وثيقة تتحدث عن نية لاغلاق المستشفى ، مقرة بان المستشفى يعيش مثل العديد من المؤسسات الإستشفائية الأخرى وضعا ماليا صعبا وتراكمات للديون مما دفع بأبنائه الى إطلاق صيحة فزع .

وتطرق موقع اذاعة ” شمس اف ام ” الى مداخلة وسام بوليفة والد الفقيد آدم بوليفة حيث طلب لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد ، مضيفا ” انه لا يريد طلب مساعدات مالية ولا غير ذلك ، فقط يريد ” طرح قضية إبنه على الرئيس من أجل تحريك الملف لا أكثر”.

وقد عبر وسام بوليفة على امواج الاذاعة ، عن استغرابه من تأخر التقرير الأولي للطب الشرعي في قضية إبنه.

وجاء في موقع ” الاذاعة الوطنية ” ان انطلاق البث التجريبي للقناة الاخبارية الجديدة يكون في بداية او منتصف شهر ماي القادم وفق ما اكده محمد لسعد الداهش الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية .

وأوضح الداهش ، في برنامج ” يوم سعيد ” ، ان مشروع القناة الاخبارية موجود ضمن عقد الاهداف الذي ابرمه مع رئاسة الحكومة والهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري وانه لم يتم انجاز هذا المشروع بطريقة عشوائية بل اثر عملية تقييم للمؤسسة التي قال ان لها الامكانات البشرية والخبرات اللازمة .

واشار المتحدث ، الى انه تم تركيز العديد من التجهيزات الحديثة والى ان المؤسسة في انتظار وصول تجهيزات اخرى خلال هذه الفترة لاستكمال تهيئة الاستديوهات المعدة للغرض ، مضيفا انه تم تقديم طلب الترخيص الى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري في انتظار تقديم طلب الترخيص الثاني الى رئاسة الحكومة.

ونشر موقع “روسيا اليوم ” ان العلماء في الصين نشروا صورا لفيروس كورونا الجديد التقطوها بواسطة مجهر إلكتروني.

واضاف ان معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم كشف عن الصور في إطار حملة الوقاية والرقابة على تفشي الفيروس ، مذكرا بان الإصابات الأولى بفيروس كورونا الجديد انطلقت من سوق الأسماك وأن مصدره هو الثعابين التي اعتاد الصينيون تناول وجبات مطبوخة منها .