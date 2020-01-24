البنك المركزي: المخزون من العملة الصعبة يصل قيمة 8ر19 مليار دينار ما يعادل 113 يوم توريد

بلغ مخزون العملة الصعبة، إلى غاية 23 جانفي 2020، لدى البنك المركزي التونسي 8ر19 مليار دينار بما يعادل 113 يوم توريد، مقابل 91 يوم توريد (1ر15 مليار دينار) خلال الفترة ذاتها من 2019، وذلك وفق معطيات نشرتها، الجمعة، مؤسسة الاصدار.

وأشار البنك أيضا، إلى تحسن معدل سعر صرف الدينار بالمقارنة مع العملات الأجنبية الرئيسية، سيما، الأورو، الذي عادل بتاريخ 22 جانفي 2020 قيمة 125ر3 دينار بالنسبة للأورو الواحد بينما كان في جانفي 2019، في حدود 450ر3 دينار. كما بلغ سعر صرف الدولار الواحد 823ر2 دينار في حين بلغت قيمة صرفه 038ر3 دينار في 2019.

وتراجع الحجم الجملي لإعادة التمويل بما يقارب 30 بالمائة، ليبلغ مستوى 11 مليار دينار، إلى غاية 23 جانفي 2020، مقابل 7ر15 مليار دينار سنة 2019.

من ناحية أخرى، تطورت المعاملات البنكية الجملية بنسبة 5ر37 بالمائة بين سنتي 2019 و2020، لتبلغ قيمتها 135ر1 مليار دينار، مقابل 797ر0 مليار دينار.

وارتفعت العائدات السياحية المتراكمة، بنسبة 5ر13 وذلك إلى غاية 20 جانفي 2020، لتصل إلى 221 مليون دينار، مقابل 168 مليون دينار في 2019. وتحسنت عائدات العمل المتراكمة بنسبة 13 بالمائة، لتصل الى مستوى 236 مليون دينار.

في المقابل، انخفضت خدمات الدين الخارجية المتراكمة، بنسبة 24 بالمائة بين سنتي 2019 و2020 لتتحول قيمتها من 438 مليون دينار إلى 331 مليون دينار.