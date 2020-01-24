الوكالة الفنية للنقل البري تضع خدمة الحجز المسبق لإجراء الفحص الفني للعربات

أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري، في بلاغ لها، الجمعة، أنها ستشرع بداية من يوم الإثنين 27 جانفي 2020 في وضع خدمة الحجز المسبق لإجراء الفحص الفني للعربات حسب الموعد بمركز الفحص الفني ببن عروس. وسيكون يوم الإثنين 3 فيفري 2020 تاريخ بداية إجراء أول عمليات الفحص الفني للعربات التي قام أصحابها بحجز موعد.

وتمكن هذه الخدمة الحرفاء من حجز موعد لإجراء عملية الفحص الفني عبر الموقع الرسمي للوكالة www.attt.com.tn بعد الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية لمعلوم الفحص الفني حسب نوع العملية وصنف العربة مع إضافة مبلغ 5 دنانير معلوم الحجز المسبق.

وأوضحت الوكالة، أنه سيتم تخصيص رواق لاستقبال العربات الواردة في الموعد المحدد على مركز الفحص الفني للعربات ببن عروس.

يشار أن الوكالة كانت قد انطلقت في استغلال هذه الخدمة منذ شهر أوت 2018 في مرحلة أولى بمركز الفحص الفني البكري بأريانة ومركزي الفحص الفني للعربات الخفيفة والعربات الثقيلة بالسيجومي.

ويندرج استغلال هذه الخدمة بمركز الفحص الفني ببن عروس بداية من الأسبوع المقبل في اطار تعميم هذا الإجراء تدريجيا على بقية المراكز سعيا للرفع من مستوى خدماتها ومزيد التحكم في آجال تقديم الخدمة ومواكبة للتوجهات الرامية إلى تطوير الإدارة الإلكترونية وجعلها أكثر نجاعة وأكثر قربا من مختلف المتعاملين معها، وفق ما ورد بالبلاغ ذاته.