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قناة ليبيّة تكشف اسماء شخصيّات وشركات تونسيّة تعمل لصالح الغنوشي ومتورّطة في نهب البنك المركزي الليبي

2020/01/24 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, ليبيا

اتّهمت قناة ليبيا الآن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و حركة النهضة باحتكار توريد السلع الى ليبيا بهدف نهب البنك المركزي الليبي.

وأشارت القناة أن حركة النهضة تتدخل لدى قيادات حزب الاخوان في مصراطة من أجل تسهيل معاملات عدّة شركات تابعة لهم على غرار شركة “الصومعة التونسيّة” و شركة “السعفة” وشركة “التوحيد”.

وقدّم ضيف برنامج “بنادق للايجار” شخصيات ليبيّة و تونسيّة بعينها بخدمة الغنوشي والمساهمة في افلاس المصرف الليبي المركزي.

وتجدر الاشارة أن “المصدر” يمتنع على نشر الفيديو وذكر الأسماء التي اتهمتها ادارة القناة على اعتبار أن المعطيات التي تم تقديمها لا تعتبر معلومات رسمية ويجب فتح تحقيقات تونسية ليبية من أجل كشف الحقائق.

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