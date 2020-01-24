تسجيل أكثر من 300 مخالفة في المساحات التجارية الكبرى في اليومين الفارطين

سجّل أعوان المراقبة الاقتصادية أكثر من 300 مخالفة في المساحات التجارية الكبرى خلال اليومين الفارطين، وذلك في اطار حملات مراقبة لمتابعة مدى التزام المساحات التجارية بالهوامش الربحية والسقف السعري وضوابط الاتجار بالسلع والمنتجات، وفق ما أعلن عنه مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية، ياسر بن خليفة.

وأكد بن خليفة، وفق بلاغ أصدرته وزارة التجارة، الجمعة، أنّ هذه التجاوزات تمثلت في 175 مخالفة لتخطي السقف السعري و25 مخالفة بسبب عدم إشهار الأسعار و35 مخالفة للإشهار الكاذب و32 مخالفة بسبب بيوعات تنمية تجارية غير قانونية و31 مخالفة لغياب الفوترة واخفاء البضاعة…

وقد حجز أعوان المراقبة الاقتصادية، 3054 لترا من الحليب و2540 كغ من السكر و230 كغ من الخضر و1359 بيضة ونحو 12 ألف قطعة من المواد الغذائية تم سحبها من معروض المساحات التجارية الكبرى، عقب أعمال التفتيش والرقابة التي شملت، أيضا، مستودعات خزن وحفظ المنتجات.

ولفت إلى أنه تم تحرير المخالفات المذكورة اثر قيام 92 فريقا رقابيا بحملة رقابة واسعة النطاق استهدفت 198 نقطة بيع للمساحات التجارية المتواجدة في مختلف الولايات، مشيرا إلى أن مصالح المراقبة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المساحات المخالفة.

كما نفّذ 28 فريقا رقابيا من الإدارات الجهوية للتجارة بتونس وبن عروس، من 18 الى 23 جانفي 2020، حملة رقابة على السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة استهدفت منافذ السوق والطرق المؤدية إليها ومختلف فضاءات عرضها، وفق ذات المصدر.

ومكنت هذه الحملة، التي استهدفت 576 شاحنة نقل و200 وكيل بيع بالسوق، من تحرير 66 مخالفة ضمن محاضر رسمية تتعلق، أساسا، بالفوترة والمترولوجيا وعدم احترام معايير الجودة.