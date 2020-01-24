الياس الفخفاخ يلتقي رئيس الجمهورية قيس سعيد..وهذه التفاصيل..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 24 جانفي 2020 بقصر قرطاج السيد إلياس الفخفاخ المكلّف بتكوين الحكومة، الذي صرّح عقب اللقاء أنه أحاط رئيس الدولة علما بتطورات مراحل تشكيل الحكومة وفحوى اللقاءات التي تمت بهذا الشأن.

وأضاف إلياس الفخفاخ المكلّف بتكوين الحكومة وفق بلغ لرئاسة الجمهورية أنه أعلم رئيس الجمهورية بالخطوات المقبلة واللقاءات التي سيجريها مع المنظمات والشخصيات الوطنية.

وأوضح أن اللقاء تناول أيضا البرامج التي ستشتغل عليها الحكومة القادمة مبينا أنه سيواصل إطلاع رئيس الدولة على مختلف محطات مسار تكوين الحكومة.