تسبب في اختلال التوازنات الماليّة/ هذه مستحقّات مستشفى الرابطة لدى الكنام

أفاد المدير العام لمستشفى الرابطة منجي الخميري، أن المستشفى يعاني من وضعية مالية صعبة بسبب ارتفاع حجم مستحقاته لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” وارتفاع قيمة ديونه تجاه المزودين العموميين والخواص، نافيا في الوقت ذاته توقف تأمين الخدمات بالمستشفى.

وبيّن الخميري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن ميزانية المستشفى بلغت، خلال سنة 2019، نحو 38.2 مليون دينار غير أن توازنات المستشفى تشهد اضطرابا بسبب عدم قدرة صندوق “الكنام” على تسديد ديونه لفائدة المستشفى المقدرة ب34.7 مليون دينار.

وأوضح الخميري “أن 90 بالمائة من موارد ميزانية المستشفى متأتية أساسا من “الكنام”، الذي يعاني بدوره من صعوبات مالية نتيجة عدم حصوله على مستحقات بقيمة 4 مليار دينار من قبل الصناديق الاجتماعية الأخرى”.

وتتوزع مستحقات المستشفى لدى “الكنام” إلى 29 مليون دينار مصاريف الإقامة والعيادات الخارجية، و5.24 مليون دينار تتعلق بمصاريف خدمات التصوير الطبي “إي ار أم” و “السكانير” وعمليات القلب المفتوح وأمراض القلب والشرايين.