حافظ قايد السبسي يعلن عن تكليف هيئة عليا لإعداد وعقد المؤتمر الاستثنائي التوحيدي لحركة نداء تونس

أعلن حافظ قايد السبسي، الممثل القانوني لحركة “نداء تونس”، اليوم الجمعة، عن تفويض لتشكيل هيئة عليا لإعداد وعقد المؤتمر الاستثنائي التوحيدي للحزب.

ونشر قايد السبسي تدوينة، أفاد فيها بأنه تقرر تكليف هيئة عليا لإعداد وعقد المؤتمر الاستثنائي التوحيدي، مع إسنادها كامل الصلاحيات للغرض، وتحديد موعد موفى شهر جوان 2020 كتاريخ أقصى لعقد المؤتمر الاستثنائي التوحيدي للحركة، التي فاز ممثلوها في الانتخابات التشريعية الأخيرة بثلاثة مقاعد في البرلمان.

من جهة أخرى، اعتبر الممثل القانوني لحركة نداء تونس (تم تأسيسه سنة 2012)، أن الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي وتوحيدي للحركة “تمت بعد التشاور مع قيادات وهياكل الحركة، وبعد الإطلاع على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي”، مضيفا أن المؤتمر “سيكون على قاعدة التجميع واستخلاص العبر من أخطاء الماضي وتصحيح المسار، انتصارا للمشروع الوطني الحداثي، وتكريما لروح مؤسس الحزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي”، حسب نص التدوينة التي نشرها على صفحة الحركة على حساب “فايسبوك”.

وحسب نص التدوينة، ستتكون الهيئة العليا لإعداد المؤتمر الإستثنائي التوحيدي لحركة نداء تونس من كل من قاسم مخلوف وعماد الرياحي ومروان بويدة وأيوب الزرمديني وعفاف عشراني ورضا بلحاج ونورالدين بن تيشة ومصطفى القرواشي وعيسى حيدوسي وخليل قائد السبسي وخليفة العثماني والمنجي الحرباوي ومريم رابح وفتحي الخميري ومنيرة الرصاع وحاتم الفرجاني ورامي محفوظ.

من جهة أخرى، أوضح حافظ قايد السبسي أن “للهيئة حرية توزيع المسؤوليات فيما بينها، وتتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها”.