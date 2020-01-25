تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يتسم طقس، السبت، بظهور ضباب محلي في الصباح في ما تكون السماء مغيمة جزئيا على أغلب المناطق فتدريجيا كثيفة السحب أثناء الليل مع نزول بعض الأمطار المتفرقة بالمرتفعات الغربية وبالجنوب. وتهب الرّياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س. ويكون البحر متموّجا وتتراوح الحرارة القصوى عامّة بين 17 و23 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات.

وتشير التوقعات الجوّية ليوم غد، الأحد 26 جانفي 2020، إلى طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة السحب مع نزول أمطار متفرقة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب وتكون مؤقتا رعدية. وتهب الرياح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بعد الظهر وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية. ويكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب بالشمال وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا وتتراوح القصوى عامّة بين 15 و20 درجة وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 23 درجة بأقصى الجنوب.