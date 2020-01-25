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المنستير: أكثر من 4 مليون و407 ألف دينار قيمة المحجوز الفعلي منذ 2019

2020/01/25 غير مصنف

بلغت قيمة محاضر الحرس الديواني بالمنستير بما في ذلك وسائل النقل خلال الفترة الممتدة من بداية شهر جانفي إلى غاية 20 من نفس الشهر، 463 ألف و187 دينار وذلك في إطار مقاومة التجارة الموازية والتهريب، وفق ما ذكره لـ(وات) آمر فصيل الحرس الديواني، العميد رياض المبروك.

وحجز الحرس الديواني خلال ذات الفترة، 660 علبة سجائر مهربة بقيمة 3 آلاف و235 دينار وواحد طن من الأحذية والملابس المستعملة بقيمة 11 ألف و505 دينار و1560 علبة مزيل رائحة بقيمة 7 آلاف و800 دينار و41 ألف و280 بطارية جافة بقيمة 200 ألف و784 دينار، كما حجز ما قيمته 188 ألف و901 دينار تونسي من العملة الأجنبية والعملة التونسية، حسب ما أفاد به ذات المصدر.

ولاحظ العميد رياض المبروك، أن الحرس الديواني بالجهة، سجّل خلال سنة 2019 ضمن التصدي للتهريب والتجارة الموازية، مجموع 428 محضر مقابل 308 سنة 2018، فيما بلغت قيمة المحجوزات بما في ذلك وسائل النقل والمحجوز الصوري، 10 مليون و968 ألف دينار، منها محجوز فعلي بقيمة 4 مليون و407 ألف دينار.

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