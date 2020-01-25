عاجل/بعد لقائه بالياس الفخفاخ: هذا ما قاله نور الدين الطبوبي..

أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إثر لقائه رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ اليوم البست 25 جانفي 2020 على ضرورة تشكيل حكومة مضيّقة تعطي رسالة ايجابية في التقشف للمواطنين وتتميز بالنجاعة وبالتضامن بين أعضائها، وتكون قادرة على التأثير والاستجابة للاستحقاقات الاجتماعية على جميع المستويات.

وقال الطبوبي في تصريح لاذاعة موزاييك “هم أحرار في اختيار الحزام السياسي وليس المهم تسمية الحكومة بحكومة وحدة وطنية أو حكومة انقاذ أو غيرها من الأسماء، ولكن المهم هو أن تكون القيادات الاولى للاحزاب التي ستشكل الحزام السياسي ممثلة في الحكومة وتطرح افكارها وتكون مسؤولة امام المجتمع سياسيا واخلاقيا”.

واعتبر الطبوبي أنه طال انتظار تشكيل الحكومة، مبينا أن التعامل مع الحكومة الجديدة سيكون على أساس قدرتها على الانجاز ومدى قدرتها على تجاوز الصعوبات.

ونفى أمين عام اتحاد الشغل تقديم المنظمة لأي أسماء لتكون في الحكومة الجديدة، مؤكدا أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤوليته في اختيار فريقه على أن يتميز هذا الفريق بالكفاءة ونظافة اليد والنزاهة وبالحس الوطني وله دراية باستحقاقات المجتمع وقدرة على التصدي للجريمة المنظمة .