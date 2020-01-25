ملتقى صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني يطمح إلى تقريب وجهات النظر بين المبدع والمسؤول

نظّم دار المسرحي بباردو أمس الجمعة ملتقى “صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني” .وجاء ذلك ضمن فعاليات الصالون الأول للصناعات الثقافية المنتظر انعقادها رسميا بداية من 29 الى 31 جانفي الجاري بمدينة الثقافة.

و استهل سليم الصنهاجي مدير دار المسرحي مداخلته بالقول:”هدفنا تسهيل مأمورية الشباب وتقريب المسافات بين المبدع وسلطة الإشراف وتقديم أفكار وحلول بمشاركة كل الأطراف من أجل دعم وتطوير الأعمال المسرحية والفنية وحث الشباب على الإبداع دون التفكير في الدعم المادي نظرا لتوفره من خلال صندوق دعم المشاريع الثقافية التي احدثته وزارة الشؤون الثقافية “.

و أكد على أهمية مثل هذه المبادرات واللقاءات من أجل تقريب وجهات النظر بين المبدع والمسؤول علاوة على كسر حاجز التردد في تقديم ملفات الدعم لمختلف المشاريع الفنية في كل الاختصاصات ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيكون دوريا .وقال الصنهاجي إن فضاء دار المسرحي سيكون مخصصا لطرح المشاكل والحلول، موجها الدعوة لكل المبدعين للمشاركة في هذه اللقاءات التي ستمثل فرصة للتعرف على كيفية المشاركة والتمتع بالدعم العمومي والخاص من خلال برنامج أوروبا المبدعة لدعم أصحاب المشاريع وأصحاب الفضاءات لتحقيق هدف واحد ألا وهو النهوض بالقطاع الثقافي الإبداعي في تونس.ومن جهته أعرب السيد بشير التواتي مدير مكتب الشؤون الجهوية بوزارة الشؤون الثقافية عن سعادته بمشاركته في هذا اللقاء وقد قدّم لمحة عن آليات الدعم الموجودة لدى وزارة الشؤون الثقافية من خلال صندوق التشجيع وآليات المشاركة منذ صدور البلاغ السنوي مرورا بالوثائق المطلوبة وكيفية عمل لجان الفرز وكل المراحل التي يمر بها الملف منذ ايداعه حتى صدور النتائج النهائية في مدة لا تتجاوزالسنة. كما قدم التواتي البرنامج الوطني للمبادرة الثقافية والصناعات الإبداعية التكنولوجية الذي يهدف لدعم المشاريع الإبداعية وتحفيز المبادرات الفنية علاوة على دعم اللامركزية الثقافية وتنمية قدرات المؤسسات الثقافية العمومية والخاصة. وقال في هذا الصدد إن أبرز المستفدين هم من خريجي المعاهد العليا ذات الاختصاصات المتصلة كالأدباء والباحثين والفنانين والجمعيات الثقافية .وفي نهاية مداخلته أعلن التواتي عن إحداث وزارة الشؤون الثقافية لتطبيقة خاصة بصندوق الدعم لقبول الطلبات. وسيكون الإعلان عن النتائج من خلال التطبيقية ستدخل حيّز التنفيذ بداية من الأسبوع القادم على أقصى تقدير وفق قوله.

وقد كان اللقاء فرصة للتعارف والتشارك بين مختلف هياكل صناديق الدعم والشباب المبدع