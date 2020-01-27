تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

تكون السماء، الإثنين، مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال مع نزول بعض الأمطار المتفرقة.

تهب الريح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشمالي بالوسط والجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

ويكون البحر مضطربا وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 15 و 20 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.

وتشير التوقعات الجوية ليوم غد،الثلاثاء، إلى ظهور سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالشمال ومحليا الجنوب.وتهب الريح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط و الجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل. وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية.