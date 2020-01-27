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سليانة: مساعي لتركيز نواة لديوان الزيت

2020/01/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تعمل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة على اجراء اتصالات مع ديوان الزيت لتركيز نواة له بالجهة تفعيلا للقرار الذي اتخذه مجلس ادارة ديوان الزيت منذ سنة 2016، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة منصف الهرمي (وات).

واضاف الهرمي انه تم تخصيص مقر بالمندوبية لبعث هذه النواة، فضلا عن تخصيص فنيين للاشراف عليها، واشار إلى ان الرئيس المدير العام لديوان الزيت عبر عن استعداده في شهر اكتوبر المنقضي، لبعث هذه النواة بعد معاينته للمقر.

وقال المندوب الجهوي انه تم ضبط جميع الاستعدادات، في انتظار التركيز الفعلي لهذه النواة من قبل ديوان الزيت.

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