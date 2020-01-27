باجة: 4 قائمات حزبية ومستقلة تتحصل على 4 مقاعد لكل منها فى الانتخابات البلدية الجزئية بنفزة

اسفرت نتائج الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية نفزة من ولاية باجة عن فوز 4 قائمات ب4 مقاعد لكل منها وهي قائمات حركة النهضة وحركة الشعب والقائمتين المستقلتين “نفزة المستقبل” و”نفزة تتحرر”، كما تحصلت قائمة “نفزة الاشعاع” على مقعدين وقائمة نداء تونس على مقعدين وقائمة “نفزة الطموح ” على مقعدين وقائمة “الكرامة ” على مقعد واحد وقائمة “نفزة الارادة” على مقعد واحد.

وبلغ عدد الاصوات التى تحصلت عليها كل قائمة وفق الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بباجة كما يلي

816 صوتا لحركة النهضة

681 صوتا لحركة الشعب

650 صوتا لقائمة نفزة تتحرر

648 صوتا لقائمة نفزة المستقبل

461 صوتا لقائمة نفزة الاشعاع

322 صوتا لقائمة الطموح

282 صوتا لقائمة الارادة

156 صوتا لقائمة الكرامة

تجدر الاشارة الى ان نسبة الاقبال على التصويت قاربت ال22 بالمائة من جملة قرابة ال22 الف ناجب بنفزة وقد بلغ عدد الاوراق المستخرجة من الصندوق 4570 ورقة، منها 166 ورقة ملغاة، و55 ورقة بيضاء، ليبلغ عدد الااصوات المصرح بها 4346 صوتا.