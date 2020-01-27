الملحق الاولمبي طوكيو 2020 : المنتخب التونسي ضمن مجموعة فرنسا وكرواتيا والبرتغال

بعد ان اكتفى بالمركز الثاني في كاس امم افريقيا (تونس 2020)، سيخوض المنتخب التونسي لكرة اليد الملحق التاهيلي لاولمبياد طوكيو ضمن الدورة الثانية المقررة بفرنسا من 17 الى 19 افريل 2020 الى جانب منتخبات كرواتيا (وصيف بطل اوروبا 2020) والبرتغال (صاحب المركز السادس) وفرنسا (المركز الرابع عشر).

وكان المنتخب المصري المتوج امس الاحد بكاس امم افريقيا ضمن تاهله الى اولمبياد طوكيو.

وتجدر الاشارة الى انه سيتم تنظيم ثلاث دورات تاهيلية في كل من النرويج وفرنسا والمانيا سيتاهل في اعقابها ستة منتخبات (الاول والثاني من كل دورة) الى اولمبياد طوكيو.

وفي ما يلي المنتخبات المشاركة في الملحق:

دورة النرويج: النرويج – البرازيل – الشيلي – كوريا الجنوبية.

دورة فرنسا: فرنسا – كرواتيا – البرتغال – تونس.

دورة المانيا: المانيا – السويد – سلوفينيا – الجزائر.

ويذكر ان 6 منتخبات ضمنت الى حد الان تاهلها الى الالعاب الاولمبية وهي اليابان (البلد المنظم) والدانمارك (بطلة العالم) والارجنتين (بطلة الالعاب الامريكية) والبحرين (بطلة اسيا) واسبانيا (بطلة اوروبا) ومصر (بطلة افريقيا).