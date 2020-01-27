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بطولة فرنسا : باريس سان جيرمان يعزز صدارته

2020/01/27 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

عزز باريس سان جيرمان صدارته للبطولة الفرنسية لكرة القدم بعد فوزه على ليل 2- صفر، في ختام الجولة الحادية والعشرين.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده الى 52 نقطة ليبتعد بفارق 10 نقاط عن منافسه المباشر مرسيليا، الذي سقط في فخ التعادل السلبي مع انجيه في افتتاح الجولة.

وتابع البرازيلي نيمار تألقه في الآونة الاخيرة وافتتح التسجيل بهدف رائع في الدقيقة 28 قبل أن يعزز تقدم فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 51 ،رافعا رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم، ليتقاسم المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين مع زميله كيليان مبابي، بفارق هدف واحد عن مهاجم موناك وسام بن يدر.

ونجح نيمار بالتالي في تسجيل هدف على الأقل في مبارياته السبع الأخيرة على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ انتقاله الى سان جيرمان صيف عام 2017.

وحسم ليون الشوط الأول بهدف لمهاجمه الدولي الايفواري ماكسويل كورنيه في الدقيقة 29، قبل أن يهز شباك ضيوفه بهدفين في الشوط الثاني عبر موسى ديمبيلي في الدقيقة 71 والكاميروني كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 77.

وهو الفوز الثاني على التوالي لليون والتاسع هذا الموسم، فارتقى الى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام نانت الذي خسر أمام ضيفه بوردو صفر-1، فيما مني تولوز بخسارته الحادية عشرة على التوالي والخامسة عشرة هذا الموسم، فبقي في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

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