انطلاق بيع القسط الثاني من الاشتراكات المدرسية والجامعية 2020/2019

أعلنت شركة النقل بتونس اليوم الاثنين عن انطلاق عملية بيع القسط الثاني من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي

2019/ 2020على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس – حلق الوادي – المرسى.

وتتم هذه العملية وفق بلاغ صادر عن الشركة، عبر 143 مكتب بريد منها 122 مكتبا بإقليم تونس الكبرى (ولايات تونس (56) وأريانة (16) وبن عروس (30) ومنوبة (20) و21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.

كما ستخصّص الشركة أربع نقاط لتأمين عمليات البيع والقيام بالعمليات الخاصة المتمثلة في إصلاح أو تعويض الاشتراكات وهي :

– الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6

– الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط ” سليمان كاهية”

– الوكالة التجارية الموجودة بمحطة المرسى لخط ت.ج.م

– قاعة بيع الاشتراكات المعتادة المحاذية لمحطة المترو بحي الخضراء (البيع والقيام بالعمليات الخاصة المتمثلة في إصلاح أو تعويض الاشتراكات)

وسيكون توقيت العمل بهذه الوكالات من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة و من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال يوم السبت.

وبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من نفس التاريخ ، فإنّـه بالإمكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقعي الواب التاليين :

www.transtu.tn

www.ichtirak.poste.tn

ولمزيد الإرشادات حول ملف الاشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828 أو بالرقم الأخضر لشركة نقل تونس 80.100.345