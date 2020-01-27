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الهايكا تقرر تسليط خطية مالية ضد قناة “الإنسان” وايقاف برنامج “خليّك معانا” بصفة نهائية

2020/01/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية ضد القناة التلفزية الخاصة “الإنسان” قدرها خمسون ألف دينار من أجل المخالفات المرصودة في برنامج “خليّك معانا” وإيقاف بث البرنامج المذكور بصفة نهائية

واضاف بلاغ صادراليوم الاثنين عن الهيئة ان المخالفات المرصود بحلقة 23 نوفمبر 2019 للقناة جعلتها في حالة عود مضيفا ان مجلس الهيئة قد اتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06 جانفي الجاري قرار عدم إعادة بث الحلقة موضوع المخالفة على القناة وسحبها من موقعها الالكتروني الرسمي ومن جميع صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الهيئة قد اتخذت سابقا قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على قناة “الانسان” قدرها خمسون ألف دينار وإيقاف البرنامج المذكور لمدة 3 أشهر وذلك على خلفية ما تضمنه من بث لخطاب تحريضي ضد فئة من التونسيين، كما قررت التقليص في مدة الإجازة المسندة للقناة بسنة نظرا لعدم التزامها بالتوجهات الأساسية للبرمجة المنصوص عليها في اتفاقية الإجازة.

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