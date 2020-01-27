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الياس الفخفاخ يواصل مشاورات تشكيل الحكومة ويلتقي هذه الشخصيات..

2020/01/27 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

يواصل رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ اليوم الإثنين 27 جانفي 2020 مشاورات تشكيل الحكومة حيث سيلتقي مع عدد من الشخصيات الوطنية والنشطاء .

وتضم قائمة الشخصيات التي سيلتقيها الفخفاخ ، حسب ما نقلته موزاييك:

رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية سابقا محمد الناصر

رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر

رئيس مجلس التحاليل الإقتصادية وزير الصناعة سابقا عفيف شلبي

عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

عدنان الهلالي رئيس المركز الثقافي للفنون والحرف بسمامة

منير كشو أستاذ الفلسفة السياسية المعاصرة بالجامعة التونسية

المسرحية جليلة بكار

وليد الزيدي دكتور في الآداب بجامعة منوبة جهاد الحاج سالم باحث في علم الاجتماع

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