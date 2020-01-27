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الكاف: حجز اربع بنادق صيد حلال عملية مشتركة بين مصالح الغابات والحرس اوطني بمعتمدية نبر

2020/01/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت ادارة الغابات بالكاف, الليلة الماضية,’خلال دورية مشتركة مع الوحدات الأمنية التابعة للحرس الوطني بالكاف بمعتمدية نبر من حجز اربع بنادق صيد واحدة منها تقليدية الصنع وفق ما أفاد به رئيس ادارة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف ,عمر الفرشيشي ,مراسل وات بالجهة

وأوضح الفرشيشي في هذا السياق انه تم حجز ثلاث بنادق بمحمية جبل السيف بنبر وتحرير محاضر في شأن اصحابها في حين تم حجز بندقية رابعة تقليدية الصنع بمنطقة ملاق تخلص منها صاحبها ولاذ بالفرار على حد قوله , مبينا أن هذه الدوريات تندرج في اطار مقاومة الصيد المحظور ,وخاصة خلال فترة الليل

كما اشار الفرشيشي الى أن ادارته تقوم بانشطة مكثفة في مجا ل مقاومة انتهاك الغابات وتحرص على مراقبتها بانتظم حفاظا على ما وصفه بالثروة الوطنية الغابية من كل الانتهاكات ,قائلا ان الادارة تقوم أيضا بدوريات مكثفة بالتنسيق مع قوات الامن الوطني بهدف مقاومة ظاهرة قطع الأشجار ونقل المنتوج الغابي على الصيغ غير القانونية وانه يتم حجز المنتوج ووسائل النقل عند تسجيل اي مخالفة.

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