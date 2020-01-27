الرابطة الاولى : مقابلات الجولة الرابعة عشرة تقام يومي 8 و9 فيفري القادم

في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي 8 و9 فيفري القادم:

السبت 8 فيفري

في حمام الانف – س 14

نادي حمام الانف – النادي البنزرتي

في سليمان – س 14

مستقبل سليمان – شبيبة القيروان

في حمام سوسة – س 14 (دون حضور الجمهور)

النجم الساحلي – هلال الشابة

الاحد 9 فيفري

في رادس – س 16

الترجي الرياضي – اتحاد تطاوين

في باردو – س 14

الملعب التونسي – النادي الافريقي

في صفاقس – س 14

النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري

في بن قردان – س 14

اتحاد بن قردان – نجم المتلوي