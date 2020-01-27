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الرابطة الاولى : مقابلات الجولة الرابعة عشرة تقام يومي 8 و9 فيفري القادم

2020/01/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي 8 و9 فيفري القادم:
السبت 8 فيفري
في حمام الانف – س 14
نادي حمام الانف – النادي البنزرتي
في سليمان – س 14
مستقبل سليمان – شبيبة القيروان
في حمام سوسة – س 14 (دون حضور الجمهور)
النجم الساحلي – هلال الشابة
الاحد 9 فيفري
في رادس – س 16
الترجي الرياضي – اتحاد تطاوين
في باردو – س 14
الملعب التونسي – النادي الافريقي
في صفاقس – س 14
النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري
في بن قردان – س 14
اتحاد بن قردان – نجم المتلوي

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