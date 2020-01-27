في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي 8 و9 فيفري القادم:
السبت 8 فيفري
في حمام الانف – س 14
نادي حمام الانف – النادي البنزرتي
في سليمان – س 14
مستقبل سليمان – شبيبة القيروان
في حمام سوسة – س 14 (دون حضور الجمهور)
النجم الساحلي – هلال الشابة
الاحد 9 فيفري
في رادس – س 16
الترجي الرياضي – اتحاد تطاوين
في باردو – س 14
الملعب التونسي – النادي الافريقي
في صفاقس – س 14
النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري
في بن قردان – س 14
اتحاد بن قردان – نجم المتلوي
الرابطة الاولى : مقابلات الجولة الرابعة عشرة تقام يومي 8 و9 فيفري القادم
في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي 8 و9 فيفري القادم: