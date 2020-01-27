بالصور/تركيز كاميرات حرارية للتوقي من فيروس كورونا بمطار تونس قرطاج..

تم اليوم الإثنين 27 جانفي 2020 بمطار تونس قرطاج تركيز الكاميرات الحرارية لتقصّي درجات الحرارة لدى المسافرين القادمين إلى المطار في إطار الترصّد والتوقّي من فيروس كورونا الجديد.

وقد اكدت وزيرة الصحة سنية بن الشيخ في تصريح اعلامي أن وزارة الصحة هيّأت مخبرا وطنيا مرجعيا لتقصي فيروس كورونا وحرصت بصفة استباقية على توفير كل مستلزمات التقصّي والتكفل بالحالات المشتبهة إن وجدت، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع ديوان الطيران المدني للإشعار الفوري بأي حالة مشتبهة إن وجدت وتوزيع بطاقات استبيان لجميع المسافرين تمكّن من معرفة البلدان التي تم السفر إليها وتمكين الفرق الصحية المتواجدة بالمعابر الحدودية بإجراء تقصّي لدرجات حرارة المسافرين بواسطة الكاميرات الحرارية المركّزة للغرض وتوجيه الحالات المشتبهة إلى وحدات العزل للتعهد بها وتقديم العناية الطبية اللازمة.